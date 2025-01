Kabarettist Hans Klaffl ist gestorben

Klaffl wurde 1950 in Töging am Inn geboren, hatte in München ein Musikstudium am Cello abgeschlossen und studierte darüber hinaus Philosophie und Psychologie. Seit 1976 arbeitete er als Lehrer, unter anderem in Haar bei München. Bereits als Referendar gründete er Kabarettgruppen mit seinen Schülern. Was als Hobby begann, wurde zum zweiten Standbein. Immer mit auf der Bühne war sein Kontrabass, das Instrument, das er seit der Kindheit spielte: "Ausgesucht habe ich es mir nicht - es wurde mir zugeteilt, weil ich die größten Hände hatte", sagte Klaffl einmal im Interview mit dem BR über seine Instrumentenwahl.

Erst Lehrer, dann Kabarettist

Nach Auftritten im Duo "K&M" mit Jörg Maurer oder in der Gruppe "I Machiosi“ sowie mehreren Produktionen für die BR-Reihe "Radiowissen" startete er 2005 sein Solo-Karriere – parallel zum Lehrerberuf. In seinen späteren Programmen blickte er als Pensionär auf seine Zeit als Lehrer zurück, setzte sich mit Vorurteilen über den Beruf auseinander und gab Einblicke in die "pädagogische Subkultur". Zuletzt war er seit 2021 mit seinem Programm "Eine Art Best-Of" unterwegs, auch für 2025 waren zahlreiche Auftritte geplant.