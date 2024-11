Kabarettpreis: Ehrungen für Ana Lucía und Florian Schröder

Zum 25. Mal verlieh der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit dem Münchner Lustspielhaus am Montagabend den "Bayerischen Kabarettpreis". Der Hauptpreis ging dabei an den Kabarettisten, Autor und Moderator Florian Schroeder, der Musikpreis an den Musik-Kabarettisten Bodo Wartke und der Senkrechtstarter-Preis an die Comedienne Ana Lucía. Den Ehrenpreis erhielt das Komiker-Duo Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer, besser bekannt als "Herbert & Schnipsi".

Den Preis aus der im vergangenen Jahr neu geschaffenen Kategorie "Creator" bekam der Comedian, Video-Produzent und Schauspieler Phil Laude. Durch den Abend führten die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier und der Schlachthof-Host und Kabarettist Michael Altinger. Die Aufzeichnung wird am kommenden Donnerstag, 07.11. um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt und läuft parallel in der Mediathek.

Antikapitalistische Senkrechtstarterin

Vom Humor der Preisträgerin Ana Lucía konnte sich das Publikum auch vor Ort überzeugen, die über die Tücken erzählte, sich mit 25 ausgerechnet in München einen antikapitalistischen Lebensstil vorzunehmen – noch dazu, wenn man Verwandtschaft in Südamerika hat.

Sein musikalischer Zungenbrecher "Barbaras Rhabarberbar" ging in diesem Jahr viral, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Doch natürlich hat Bodo Wartke in seinen Kabarettprogrammen noch deutlich mehr zu bieten. Dafür erhielt er den Preis in der Kategorie Musik, präsentiert vom Liedermacher und Regisseur Marc-Uwe Kling.

Den Creator-Preis erhielt Comedian Phil Laude von seinem Kollegen Oğuz Yılmaz, der genau wie er einst Mitglied der Youtube-Comeygruppe Y-Titty war. Phil Laude gab sich bei der Preisübergabe bescheiden, ein Großteil seiner Comedy-Karriere basiere "tatsächlich auf Pimmelwitzen".

Lebenswerk-Preis für "Herbert & Schnipsi"

Das Komikerpaar Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer freute sich bei der Verleihung, dass ihr Lebenswerk nicht erst zu ihrer Trauerfeier gewürdigt werde. Außerdem bedankten sie sich für das "perfekte Timing": Die beiden hatten sich vor genau 50 Jahre vor der Verleihung des Ehrenpreises ineinander verliebt.