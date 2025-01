Nach schwerem Verkehrsunfall: Frau bringt gesundes Baby zur Welt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Niederwerrner Straße in Schweinfurt ist am Freitagabend eine hochschwangere Frau verletzt worden. Sie brachte kurz danach im Krankenhaus ein gesundes Kind zur Welt.

Die Frau war am Freitagabend auf der Rückbank eines Pkw unterwegs, als plötzlich ein Auto aus dem Gegenverkehr in das Fahrzeug prallte, in dem sie saß. Wie die Polizei berichtet, war der Zusammenstoß so heftig, dass sich beide Fahrzeuge einmal um die eigene Achse drehten. Ein Rettungswagen brachte die Hochschwangere in ein Schweinfurter Krankenhaus, wo sofort die Geburt eingeleitet wurde.

Mutter und Baby geht es gut

Laut Polizei sind Mutter und Kind wohlauf: Das Baby ist unverletzt und auch die Mutter hat keine schweren Verletzungen. Der Fahrer des Autos, in dem sie gesessen hatte, hingegen wurde schwer verletzt. Er war im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Eine dritte Person wurde leicht verletzt.

Unfallverursacher nach eigenen Angaben zu schnell gefahren

Den Unfall verursacht hat der Fahrer eines dritten Pkw. Er hat gegenüber der Polizei bereits zugegeben, dass er zu schnell unterwegs war. Dadurch war er zuerst nach rechts gegen einen Bordstein geprallt und kollidierte anschließend mit einem links neben ihm fahrenden Auto. Das wiederum stieß am Ende mit dem Auto zusammen, in dem die hochschwangere Frau saß.

Obwohl das zweite Fahrzeug ebenfalls sehr schnell unterwegs gewesen ist, geht die Polizei nicht von einem Rennen zwischen den beiden aus. Die Unfallstelle in der Niederwerrner Straße in Schweinfurt war im Bereich der Agip Tankstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt.