Kater Kadu ist der Star an der Uni Passau

Es dürfte keinen Studierenden und auch keinen Professor an der Universität Passau geben, der so berühmt ist wie Kadu, kurz für: Kater an der Uni. Mit seinem roten Fell, der weißen Nase und einer weißen Pfote ist er überregional bekannt. Mehr als 330.000 Menschen haben auf Instagram das Video angeschaut, in dem Kadu während der "Übung zum Bürgerlichen Recht" auf der Tafel balanciert. Wie er sich durch ein offenes Fenster in den Hörsaal schleicht, wurde 91.000 Mal gesehen.

Kater Kadu: Revier auf dem Campus

Mit wem man auf dem Uni-Gelände spricht, jeder kennt Kadu. Denn der Kater hat im vergangenen Jahr sein Revier fast ausschließlich auf den Campus verlegt. "Als er noch jünger war, ist er mehrere Kilometer entfernt unterwegs gewesen. Aber mittlerweile ist er fast nur noch am Campus", bestätigt Besitzerin Franziska Meyer, die ihm ein Halsband mit GPS-Tracker angelegt hat, um zu schauen, wo sich ihr Kater gerade herumtreibt. Die Daten belegen: Kadu, der im echten Leben Winston heißt, scheint sich unter Akademikern wohlzufühlen.

Damit ist er nicht allein. Auch andere Katzen haben in den vergangenen Jahren einen Uni-Campus als Wohnort ausgesucht, beispielsweise in Eichstätt, Freiburg und Konstanz. Richtig berühmt und mit enorm großer Community war die Uni-Katze aus Augsburg. "Campus-Cat" ist 2023 gestorben und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Die Kombination aus weitläufigem Uni-Gelände und vielen Menschen scheint bei Katzen offenbar anzukommen.

Shitstorm wegen totem Hasen

Kadu leistet in Passau Beistand in Klausuren und unterstützt in komplexen Vorlesungen. Er schläft während Vorlesungen auf dem Schoß von Studierenden und spaziert durch die Bibliothek. Die Uni duldet ihn, allerdings tragen ihn Bibliotheks-Mitarbeiter, Studierende und Professoren immer wieder raus. Denn Tiere sind in den Gebäuden nicht erlaubt.

Für Kadus Erfolg auf Instagram ist nicht dessen Besitzerin verantwortlich. Sie ist selbst durch Zufall im Netz auf ihren Kater gestoßen. Student Johannes Ebner erstellte den Account und bekam mit der Zeit so viele Videos und Fotos zugeschickt, dass sich mittlerweile noch eine weitere Studentin um das Profil kümmert.

Diana Brayer und er bilden Kadus Leben auf dem Campus ab und treffen den Nerv der Community – zumindest meistens. "Ein Mal hatte er ein Häschen im Mund. Das kam nicht so gut an. Da haben wir einen Shitstorm kassiert. Und uns entschlossen, das runterzunehmen, damit sich keiner auf unserer Seite streitet", erzählt Johannes.

Was passiert mit Kadu, wenn die Besitzerin mit der Uni fertig ist?

Besitzerin und Studentin Franziska Meyer macht sich mittlerweile schon Sorgen, was passiert, wenn sie ihr Studium in Passau abschließen wird. "Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wegziehen kann. Ich habe das Gefühl, dann hätte ich so einen wütenden Mob hinter mir", sagt sie und lacht.

Für alle Kadu-Fans gibt es aber gute Nachrichten. Die angehende Juristin wird voraussichtlich auch noch ihr Referendariat in Passau machen und damit noch mindestens drei Jahre in der Nähe des Campus wohnen.