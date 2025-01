"Russen mögen keine Kompromisse": Setzt Putin auf Eskalation?

"In der angelsächsischen Kultur gelten Kompromisse als positiv, auch in der chinesischen Kultur", so Waleri Fjodorow, der Chef des staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts WZIOM in einem Interview mit dem Propagandablatt "Komsomolskaja Prawda". Für sein eigenes Land lässt der kremlnahe Soziologe das ausdrücklich nicht gelten und löste damit eine Debatte aus: "In unserer rauen, unverfälschten und auf informellen Beziehungen beruhenden Kultur gelten Kompromisse als schlecht. Wir wollen eine faire und gerechte Weltordnung, und ich denke, das ist momentan unmöglich."

In diesem Zusammenhang verwies Fjodorow auf einen 1981 erschienenen Satire-Band des im amerikanischen Exil verstorbenen russischen Autors Sergej Dowlatow (1941 - 1990). Dort verarbeitete der Schriftsteller unter dem Titel "Der Kompromiss" in zwölf Fallbeispielen seine grotesken Erfahrungen als Zeitungsreporter im sowjetischen Estland (die deutschsprachige Übersetzung erschien 2008).

Auf der Suche nach "richtiger Nationalität"

Diese Anekdoten machten deutlich, dass der Opfertod etwaigen Zugeständnissen stets vorzuziehen sei, so Fjodorow. Dabei sind die in dem genannten Buch gesammelten, aus dem Journalisten-Alltag gegriffenen "Kompromiss"-Episoden allesamt wenig tauglich als moralische Orientierungshilfe, ganz im Gegenteil. Dowlatow beschreibt, wie der Sarg eines berühmten sowjetischen Fernsehchefs in der Leichenhalle vertauscht wird, wie er auf der Suche nach dem 400.000. in der estländischen Hauptstadt Tallinn geborenen Baby auf dessen "richtige" Nationalität und gesellschaftliche Stellung achten soll und wie er den Auftrag bekommt, Nationen nicht mehr alphabetisch aufzuzählen, sondern in der Reihenfolge von deren "Loyalität" gegenüber dem Kreml.