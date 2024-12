Baerbock warnt nach Kabelschaden: "Dringender Weckruf"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich alarmiert über einen weiteren mutmaßlichen Sabotageakt Russlands in der Ostsee gezeigt und vor der sogenannten russischen Schattenflotte gewarnt. "Fast im Monatsrhythmus beschädigen Schiffe derzeit wichtige Unterseekabel in der Ostsee", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es fällt mehr als schwer, da noch an Zufälle zu glauben. Das ist ein dringender Weckruf für uns alle." Unterseekabel seien "die Kommunikationsadern, die unsere Welt zusammenhalten".

Russischer Öltanker beschädigte offenbar Kabel

An dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland war am ersten Weihnachtstag ein Schaden festgestellt worden. Die finnischen Behörden vermuten, dass der Anker eines vom russischen St. Petersburg aus gestarteten Öltankers das am Boden der Ostsee verlaufende Kabel beschädigt hat. Finnland stoppte den verdächtigen Tanker "Eagle S" und eskortierte ihn in finnische Gewässer.

Die finnischen Ermittler vermuten, dass "Eagle S" zur sogenannten russischen Schattenflotte gehört, mit der Russland das vor zwei Jahren im Zuge des Ukraine-Krieges verhängte Öl-Embargo umgeht. Für die Schattenflotte nutzt Russland unter fremder Flagge fahrende Tanker, um ungeachtet der internationalen Sanktionen Rohöl und Ölprodukte zu exportieren.