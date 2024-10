Riefenstahl-Doku: Nazi-Propagandistin war mehr als Mitläuferin

Riefenstahl war Propagandistin in eigener Sache

Leni Riefenstahl machte zeit ihres Lebens auch gekonnt für sich selbst Propaganda, beeinflusste Menschen, spielte die eigene Verantwortung herunter. In alten Interviewsequenzen zeigt der Dokumentarfilm, wie geschickt sie darin war, sich als harmlose Mitläuferin zu gerieren, als Künstlerin, die gänzlich unpolitisch war.

Das zeigt eindrücklich eine Szene im Film, in der Riefenstahl auf die Frage eines Reporters nach der Verantwortung eines Künstlers antwortet: "Es war doch damals so, dass 90 Prozent von Hitler begeistert waren. Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen? Aber das waren nur sehr wenige. Und sollte ich zu diesen wenigen gehören oder wie meinen sie das?"

Riefenstahl in die Gegenwart holen

Riefenstahl dekonstruiert sich selbst. Ziel des Films von Andres Veiel und Produzentin Sandra Maischberger ist es auch, das Schicksal Riefenstahls exemplarisch in die Gegenwart zu holen, eben zu zeigen, wie sich bis heute die Riefenstahl'sche Gesinnung hält und rechtsnationale Bestrebungen wieder Konjunktur haben.

Das sei schließlich nicht nur in Italien zu sehen, sondern auch in Deutschland, in Ungarn, in Frankreich, so Sandra Maischberger: "Überall sind diese Kräfte am Werk und ich finde, dass der Film genau in dieser Zeit durchaus eine Warnung sein kann, welcher Verführung und welchen Schalmeiengesängen nationaler Art man nicht hinterherlaufen sollte."