Regensburger Krankenschwester wegen Mordes verurteilt

Für Mord und dreifachen Mordversuch an Patienten ist eine Krankenschwester vor dem Landgericht Regensburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter legten der 37 Jahre alten Philippinerin unter anderem auch Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Tod der Patientin in Kauf genommen, um diese auszurauben

In dem Indizienprozess hatte die Staatsanwaltschaft der Krankenschwester vorgeworfen, Patienten bewusstlos gemacht zu haben, um ihnen Schmuck zu stehlen. Eine 65 Jahre alte Frau starb. Die Angeklagte hatte in ihrem letzten Wort die Vorwürfe von sich gewiesen.

Nach Überzeugung der Strafkammer hat die 37-Jährige den Tod der Patientin nicht bezweckt, aber billigend in Kauf genommen. Das sei ein bedingter Vorsatz. Auf die Verhängung eines Berufsverbotes verzichteten die Richter, weil ohnehin nicht davon auszugehen sei, dass die Frau in Deutschland wieder in ihrem Beruf arbeiten werde.

Von der von der Staatsanwaltschaft zusätzlich geforderten Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sahen die Richter ab. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Beruhigungsmittel war frei zugänglich

Der Fall war im August bekannt geworden. Das betroffene Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg habe nach eigenen Angaben nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend reagiert.

Das Beruhigungsmittel Midazolam fällt laut der Klinik nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Die Aufbewahrung habe den gesetzlichen Vorgaben entsprochen, so eine Sprecherin des Caritas-Krankenhauses St. Josef. Die Klinik habe sich jetzt aber dazu entschieden, den Zugang zu dem Medikament "weitergehend einzuschränken".