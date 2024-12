Rassistischer Brandanschlag: Theater-Uraufführung von "SAD-88"

In Schwandorf findet am Dienstagabend im Historischen Felsenkeller die Premiere des Stücks "SAD-88" statt. Es wird vom OVIGO-Theater inszeniert und befasst sich mit dem rassistischen Brandanschlag in der Nacht auf den 17. Dezember 1988 in der Schwandorfer Innenstadt.

Rechtsextremer Anschlag: vier Menschen sterben

Ein 19-jähriger Neonazi legte damals Feuer im sogenannten Habermeier-Haus, in dem hauptsächlich türkische Familien wohnten. Vier Menschen starben - ein türkisches Ehepaar und ihr zwölfjähriger Sohn sowie ein Deutscher. Daneben wurden einige Menschen verletzt, manche schwer.

In dem Stück mimen vier Darsteller Archivare, die sich dem Geschehenen immer weiter annähern. Es werden mehrere Stränge miteinander verwoben. Dargestellt wird das, was unmittelbar vor, während und nach der Tat passiert ist. Dazwischen geht es darum, wie der Gerichtsprozess gegen den 19-jährigen Täter vonstattenging. Einen großen Teil nimmt auch der Umgang der Stadt Schwandorf mit der Tat ein und das Herunterspielen der Ereignisse durch unterschiedliche Kommunalpolitiker. Außerdem wird der Fall in eine Reihe rassistischer Anschläge und Übergriffe in anderen deutschen Städten eingeordnet.

Anna Maria Sturm spielt in "SAD-88"

Das Stück wird als multimediale Szenen-Collage auf die Bühne gebracht. Immer wieder gibt es Audio-Einspielungen von zum Beispiel Hinterbliebenen, einem Polizisten oder einem ehemaligen Berufsschullehrer des Täters. Auch Ausschnitte aus Fernsehberichten und von Videos werden gezeigt.

Neben Laien-Schauspielern konnte OVIGO-Theater-Intendant Florian Wein die 42-jährige Profi-Schauspielerin Anna Maria Sturm für das Stück gewinnen. Sie ist in Schwandorf aufgewachsen. Ihre Mutter Irene Maria Sturm war für die Grünen im örtlichen Stadtrat und hat sich für ein fortwährendes kollektives Erinnern an die Opfer des Anschlags eingesetzt – einschließlich des Aufstellens eines Gedenksteins.

"SAD-88" ist an jeweils zwei Abenden im Januar auch in Regensburg und Weiden zu sehen.