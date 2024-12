Bürger wünschen sich Freibäder zu Weihnachten

Waldkraiburger brauchen zehnmal so viel Geld: 300.000 Euro

Die Waldbad-Finanzierung in Waldkraiburg muss bis Jahresende stehen. Sonst können Aufträge nicht rechtzeitig vergeben werden und das riesige Freibadareal bleibt geschlossen, wie schon seit zwei Jahren. Die Stadt Waldkraiburg im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn wollte das Bad aus den 70er-Jahren eigentlich abreißen und ein neues, optimiertes Freibad bauen, weil das wirtschaftlicher als eine Generalsanierung sei. Doch dafür fehlt – auf unbestimmte Zeit – das Geld, und das einstige Olympia-Trainingsbad verfiel in einen "Dornröschenschlaf", wie es der Leiter der Stadtwerke ausdrückt.

Deshalb sind die Ehrenamtlichen des Fördervereins aktiv geworden und haben ein detailliertes Konzept entwickelt. Sie wollen Teile des Bads wieder instand setzen und dann zurück in die Hände der Stadtwerke geben. Diese sollen das Waldbad in den nächsten Jahren in abgespeckter Form, mit nur zwei Becken, wieder öffnen können. Dafür braucht der Förderverein allerdings insgesamt 600.000 Euro. Die Hälfte hat er bereits gesammelt, 300.000 fehlen noch bis zum Jahresende. Die Stadt kann sich aufgrund der Haushaltslage finanziell nicht beteiligen.

Freibad als Standortfaktor und Ort der Zusammenkunft

"Wir warten alle auf ein Weihnachtswunder! Wir hoffen auf unsere Sponsoren. Auf unsere Waldkraiburger. Auf unsere Firmen. Wir hoffen, denn wir können nur loslegen, wenn genug Geld zusammen ist", sagt die zweite Vorsitzende Marina Arnusch-Haselwarter. Der Förderverein stellt deshalb Spendenboxen in Läden auf, bewirbt seine Pläne am Christkindlmarkt und organisiert Benefizkonzerte.

Auch in Waldkraiburg geht es den Ehrenamtlichen vor allem um die Kinder: Am Christkindlmarkt erinnern sich Helfer sichtlich gerührt an ihre eigene Kindheit im Waldbad und wollen das auch ihrem Nachwuchs ermöglichen. Als wichtigen Standortfaktor und Ort, an dem ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Die Vereinsmitglieder sind überzeugt: Die einstige Attraktion der Stadt muss wieder öffnen – gerade auch für diejenigen, die nicht einfach zu anderen Freibädern fahren können. Doch noch fehlt viel Geld, für das große Waldkraiburger Waldbad – und für das kleine Schutterbad in Wellheim.