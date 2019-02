Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Asche ist reines Weiß" - Das Zerbrechen einer großen Liebe

Regisseur Jia Zhangke gehört zu den Freigeistern des chinesischen Kino. In seinem neuen Liebesepos erzählt er, wie sich das Reich der Mitte in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert hat. Er zeigt auf berührende, meisterhafte Weise, wie zwei Menschen mit den gewaltigen Umbrüchen in China zurechtkommen müssen.