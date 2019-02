"Mein Bester & ich": Wann sind Film-Remakes erfolgreich?

Dell, ein junger vorbestrafter Draufgänger nimmt einen Job als Krankenpfleger an. Er scheint der Aufgabe gar nicht gewachsen, fühlt sich in der neuen reichen Umgebung seines komplett gelähmten Schützlings, Geschäftsmann und Millionär Phillip, nicht recht wohl. Aber dann bringt Dell wieder Schwung sowohl in Philips als auch in sein eigenes Leben.

Klingt das vertraut? Gewiss, denn "Mein Bester & ich" ist das US-Remake des französischen Kinohits "Ziemlich beste Freunde". Martin Moszkowicz von der Constantin Film bringt die Neuauflage in die Kinos. Dabei kennt sich die „Constantin Film“, deren Vorstandsvorsitzender er ist, auch selbst mit dem Produzieren von Remakes aus. Vor zweieinhalb Jahren stellte sie die mexikanische Version der Schul-Komödie „Fack ju Göhte“ für den spanisch-sprechenden Markt her. Auch sie wurde zum Hit. Doch sind Remakes keine Erfolgsgaranten, wie es zum Beispiel Til Schweiger erlebt hat.