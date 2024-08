Kirche in neuem Licht - Glaskunst von Weltrang in Landshut

Besondere Verbindung zur Martinskirche

"Es beginnt immer mit einem opaken [lichtundurchlässig, Anm. d. Red.] Entwurf auf dem Papier", erklärt Michael Claudius Mayer. "Wie setzt man diesen also in ein Material wie Glas um? Wie wirkt dieser Entwurf in Glas, wie wirkt er am Ort, wo er später aufgebaut werden soll? Das fordert uns heraus, jedes einzelne Mal." Das war kurz nach dem Krieg schon so, als die Familie - die Manufaktur besteht heute in fünfter Generation - Fenster in St. Martin verbaute. Nicht nur deswegen spricht Mayer von einer Ehre, dort arbeiten zu dürfen. "Es handelt sich um eine meiner Lieblingskirchen in Bayern, das muss ich ehrlich so sagen. Und an einem Ort tätig zu werden, wo es die Familie auch schon einmal war - das ist eine schöne Fügung."

Zahlreiche Entwürfe von Sean Scully hat die Hofkunstanstalt bereits hergestellt, in handfestes Material übersetzt. Scullys Werk in Landshut ist aus Mayers Sicht nicht nur eine Ehre für die Stadt. "Es ist auch für Bayern etwas ganz Wunderbares, so einen bekannten Künstler auch hier im Glasmal in einer Kirche abgebildet zu sehen."

Letzte Feinheiten werden erledigt

Noch lässt sich hinter einem verhüllten Baugerüst nur erahnen, wie die Fenster, die nun Teil der Landshuter Martinskirche sind, im Einfall von Sonnenlicht von innen wirken – oder wie sie von innen beleuchtet das Stadtbild nach Außen hin bereichern. In den kommenden Wochen stehen letzte Feinarbeiten an. Ende September wird das Kunstwerk eingeweiht und öffentlich zugänglich gemacht. Auch der Künstler selbst wird dann in Landshut erwartet.