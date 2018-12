Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin der Berlinale 2019

Das Kinopublikum kennt sie aus Filmen wie "Der englische Patient" und "Chocolat", sie hat mit dem polnischen Regisseur Krzysztof Kieślowski "Drei Farben: Blau" und mit dem Österreicher Michael Haneke "Caché" gedreht und wurde in Cannes als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Die Liebesfälscher" von Abbas Kiarostami ausgezeichnet: Juliette Binoche, geboren 1964 in Paris, hat mit ihrer sehr französischen Schauspielkunst eine internationale Filmkarriere gemacht.

Ein besonderes Rendezvous mit Berlin

Auch auf der Berlinale ist Binoche nicht zum ersten Mal zu Gast: In "Chocolat" war sie 2001 an der Seite von Johnny Depp zu sehen, 2012 konnte das Festival-Publikum sie in "Elles (Das bessere Leben)" von Małgorzata Szumowska erleben, 2015 im Eröffnungsfilm "Endless Night" von Isabel Coixet. Und nun kommt die Schauspielerin in einer neuen Rolle zur Berlinale – zur besonderen Freude von Noch-Chef Dieter Kosslick: "Ich freue mich sehr, dass Juliette 2019 Jury-Präsidentin ist", so Kosslick. "Das Festival ist ihr ganz besonders verbunden und ich freue mich, dass sie nun in dieser herausragenden Position zum Festival zurückkommt."

Binoche reagierte ihrerseits erfreut. "Danke für diese große Ehre und die Einladung zu Deiner letzten Berlinale, lieber Dieter, das bedeutet mir unglaublich viel", so zitiert die Berlinale sie in einer Pressemitteilung. "Ich freue mich auf dieses besondere Rendezvous mit der gesamten Jury und werde meine Aufgabe mit viel Freude und Sorgfalt angehen", so die neue Jury-Präsidentin.

Präsenz und Zerbrechlichkeit

Präsent, gefühlvoll, stark, entschlossen, so spielt Juliette Binoche ihre Charaktere. Und immer wieder gibt es auch eine leicht nervöse, leicht melancholische Zerbrechlichkeit in ihren Figuren, der sie auf sehr besondere Weise Ausdruck verleiht. Binoche hat in mehr als 70 Filmen mitgearbeitet und wurde als erste europäische Schauspielerin auf den Filmfestivals in Berlin, Venedig und Cannes ausgezeichnet. Den Silbernen Bären und den Oscar gewann sie 1997 für ihre Darstellung der frankokanadischen Krankenschwester Hana in "Der englische Patient" von Anthony Minghella.

Die 69. Berlinale findet vom 7. bis 17. Februar 2019 statt.