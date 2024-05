Das "Sams" zum Kleben: Sonderbriefmarke erscheint im Juli

Auf einem Sonderpostwertzeichen verewigt zu werden, gilt als besondere Ehre. Diese wird nun der beliebten und bekannten Kinderbuchfigur "Das Sams" von Paul Maar zuteil. Die 85-Cent-Briefmarke kommt am 4. Juli dieses Jahres in die Filialen der Deutschen Post. Sie ist Teil der Serie "Helden der Kindheit". Auch Heidi, Wickie oder Pippi Langstrumpf sind bereits auf Sonderbriefmarken abgedruckt worden. In diesem Jahr erscheint gleichzeitig mit dem Sams eine Marke mit dem Konterfei von Michel von Lönneberga von Astrid Lindgren.

Das Sams mit Vorbildunktion

Das Bundesfinanzministerium schreibt zu den Gründen für die Entscheidung für das Sams und Michel von Lönneberga: "Beide feiern über ihre Bücher hinaus Erfolge in Film und Fernsehen und senden als Identifikationsfiguren für Jung und Alt wichtige Botschaften: Sei selbstbewusst und steh für deine Werte ein."

Das Ministerium gibt eigenen Angaben zufolge jedes Jahr rund 50 Sondermarken zu einer Vielzahl von Themen heraus, welche die deutsche Geschichte und Kultur widerspiegeln. Vorschläge können beim Ministerium eingereicht werden.

Elf Bücher und drei Filme über das "Sams"

Der in Schweinfurt geborene und in Bamberg lebende Autor Paul Maar hat elf Sams-Bücher geschrieben. Das "Sams" ist eine liebenswerte Fantasie-Figur, die blaue Punkte im Gesicht trägt. Damit kann das Sams Wünsche seines selbstgewählten "Papas" Herrn Taschenbier erfüllen. Den Namen "Sams" trägt es übrigens, weil es an einem Samstag im Leben von Herrn Taschenbier erschien. Drei Geschichten über das Sams wurden bislang verfilmt.