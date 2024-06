Geballte Kultur: Würzburg feiert vier Tage Umsonst & Draußen

Tanzen bis spät in die Nacht

Am späten Freitag- und Samstagabend legen DJs Elektro, House und Clubsounds auf. Drags und TänzerInnen laden zur Show auf dem toleranten Dancefloor der Sommernacht. Besonders beliebt ist der Kinderkünstler Zappalott, der mit seinem "Magischen Mitmach-Theater" Kinder stark macht. Interaktives bietet der Freispielbereich mit Kinderschminken, Hüpfburgen, Kletterwand und mehr. Die Jugendkultur-Häuser Cairo, Bechtolsheimer Hof und Kellerperle sowie der Underground-Club Immerhin präsentieren abwechselnd lokale Acts auf der Palettenbühne. Der Sonntag glänzt zudem mit Impro-Theater, Tanz-Darbietungen, Poetry Slam und einer interreligiösen Messe auf den großen Bühnen.

Soziale Initiativen präsentieren sich

Abseits der Musik präsentieren soziale Initiativen ihre Arbeit und schaffen Raum für Vernetzung. Zum Umsonst & Draußen gehören aber auch ein großer Basar, tolles Essen, kühle Getränke und der Sommerflair. Das Festival finanziert sich seit seiner Gründung durch den Verkauf von Getränken. Die Preise dafür bleiben stabil und sind nicht erhöht worden, so die Veranstalter. Zuschüsse und Sponsoren sorgen für die weitere Finanzierung des Kultur-Events.

Preisgekröntes Sommerfestival

Im September 2023 wurde das Würzburger Umsonst & Draußen in Hamburg mit dem sogenannten "Helga! Festival Award" ausgezeichnet. Damit werden besondere Festivals in Deutschland von der Veranstaltungsbranche ausgezeichnet. Das Umsonst & Draußen bekam den Preis in der Kategorie "Gemischteste Tüte" überreicht. In dieser Kategorie werden Festivals ausgezeichnet, die besonders inklusiv und vielfältig sind. Vergangenes Jahr hat Ralf Duggen, der langjährige Organisator und Gründer des Festivals, außerdem den Bayerischen Popkultur-Preis für sein Lebenswerk bekommen.