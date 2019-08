"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" – das erste Spin-off der erfolgreichen Actionserie

Luke Hobbs und Deckard Shaw: zwei Ex-Agenten, für die Gewalt eine Lösung ist, und die sich nicht riechen können. Und doch sind sie die Einzigen, die einen genetisch mutierten Cyber-Terroristen (Idris Elba) aufhalten können. "Hobbs und Shaw" ist der erste Nebenfilm der "Fast & Furious"-Reihe. Ordentlich Feinstaub pustet er ins Klima und gibt damit an, was Stuntmen heutzutage so alles können.