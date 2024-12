Faszinierend aufschlussreich: Der Dokumentarfilm "13 Steps"

Vor fast 100.000 Zuschauern im olympischen Finale von Los Angeles, oder jeden Tag allein im Training auf der Tartanbahn: Edwin Moses läuft zwischen jeder Hürde über die 400 Meter genau 13 Schritte. Es ist seine Erfolgsformel. Der Physikstudent hat sie als Hobbyläufer selbst erfunden und zusammen mit ein paar Kommilitonen berechnet, erzählt Moses im Dokumentarfilm "13 Steps – die unglaubliche Karriere von Edwin Moses": "Für uns war ganz klar, dass man die Hürden mit dem linken Bein überlaufen muss, um nah an der Linie zu bleiben. Dazu muss man eine ungerade Anzahl an Schritten laufen, in meinem Fall waren das 13."

"Wie Superman im wahren Leben"

Mit dieser Erfolgsformel wurde Edwin – genannt Ed Moses – Anfang der 1980er-Jahre einer der größten Sportstars der Welt. Zweimal holt er olympisches Gold. Neun Jahre, neun Monate und neun Tage ist er auf den 400 Meter Hürden unbesiegt – die mit Abstand längste Erfolgsgeschichte der Leichtathletik.