Europäische Wochen: Passau eröffnet Festival mit "Krimhild"

Die Dreiflüssestadt wird die nächsten Wochen wieder zum kulturellen Zentrum. Am Wochenende werden die 72. Festspiele Europäische Wochen (EW) eröffnet. Offizieller Startschuss ist ein Festakt am Samstag, 16 Uhr, in der Passauer Studienkirche. Mit dabei ist auch der Schirmherr der Festspiele, Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Heldendichtung kehrt zurück nach Passau

Am Abend (21 Uhr) gleich ein Höhepunkt der EW: das sinfonische Singspiel "Krimhild am Dom" vor der Kulisse des Doms St. Stephan – mit "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec als Erzähler und der Sopranistin Theresa Pilsl in der Hauptrolle. Durch aufwendige Projektionen des Lichtkünstlers Lillevan verspricht die Aufführung auch optisch eindrucksvoll zu werden. Damit kehrt die Heldendichtung zurück an den Passauer Dom. Denn das mittelalterliche Epos wurde um 1200 am Hof des Passauer Bischofs niedergeschrieben.

EW-Intendant Carsten Gerhard im BR-Interview: "Das ist ja ein Mythos, der mutmaßlich in Passau entstanden ist. Wir möchten mit neuzeitlicher Musik dem Geist des Nibelungenliedes möglichst nahekommen."

Komplettiert wird das erste Festwochenende mit einem Konzert einiger Toptalente, die bei Wettbewerben wie "Jugend musiziert" ausgezeichnet wurden. Das Konzert findet am Sonntag (30.6.), 16 Uhr, im Festsaal der Europäischen Wochen statt. Die Jugendlichen präsentieren sich vom Solo-Stück bis zur Kammermusikformation.

Das Programm der Festspiele Europäische Wochen finden Sie hier [externer Link].

Rund 40 Veranstaltungen bei dem Europäischen Wochen

Die diesjährigen Europäischen Wochen, ein Festival für Klassik, Theater, Literatur und Bildende Kunst – umfassen insgesamt etwa 40 Veranstaltungen und dauern eigentlich bis Anfang August. Als "Nachklapp" findet allerdings am 27.10. im Passauer Dom noch ein Konzert der Extraklasse statt: Kent Nagano dirigiert Verdis "Messa da Requiem". Es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Das sind die Festspiele Europäische Wochen

Die Festspiele Europäische Wochen wurden 1952 gegründet, gehen auf die Initiative von Offizieren der US-Armee zurück und sahen sich von Anfang an als Friedensprojekt mit dem Europagedanken im Mittelpunkt. Es gilt mittlerweile als das größte Kulturfestival in der Dreiländerregion Ostbayern, Böhmen und Oberösterreich. Für das Festival konnten immer wieder Künstler von Weltrang verpflichtet werden. Es setzt aber immer wieder auch auf politische Programmpunkte und Statements. Intendant Gerhard: "Wir laden Künstler und Künstlerinnen aus Europa ein, die sich mit Fragen beschäftigen, die Europa nur gemeinsam klären kann. Die Sicherung der Demokratie, Migration, Klimakrise – all die Themen, die uns als Europäische Gemeinschaft bewegen."