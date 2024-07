"Fenster ohne Aussicht": Tagebuch aus einem kaputten Land

Er habe angefangen, Kriminalromane zu schreiben, "um die Wahrheit menschlicher Gewalt zu dokumentieren und den Versuch zu unternehmen, sie zu verstehen", erklärt der Schriftsteller Dror Mishani in seinem jüngsten Buch. Mit seiner Krimi-Reihe um Kommissar Avi Avraham erreicht der Schriftsteller ein Lesepublikum weit über die Grenzen seines Heimatlandes Israel hinaus.

Bei seinem neuen Werk handelt es sich allerdings nicht um einen Kriminalroman. Mishani war gerade auf einem Literaturfestival in Toulouse zu Gast, als Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfielen. An diesem "schwarzen Schabbat" setzt Dror Mishanis "Fenster ohne Aussicht" ein: ein "Tagebuch aus Tel Aviv" in Zeiten des Gaza-Kriegs.

Ein verzweifeltes Buch

Der Titel ist einerseits symbolisch zu verstehen, andererseits bezeichnet er auch ein ganz konkretes Fenster, nämlich das von Dror Mishanis Arbeitszimmer, das ihm eine Art Anti-Aussicht bietet. Denn der Blick von dort geht auf die heruntergekommene Rückseite des israelischen Museums der Unabhängigkeit, das in einem Gebäude beheimatet ist, in dem am 14. Mai 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde. Der Bau wird seit einigen Jahren saniert und musste dazu entkernt werden.

Übriggeblieben ist vorerst nur ein Gerippe. Als Mishani nun aus dem Fenster schaut, wird im schlagartig klar: "Die Ruine, die mal das Museum der Unabhängigkeit war", ist ein Sinnbild der Situation, in der sich Israel derzeit befindet: ein kaputtes Land in aussichtsloser Lage. Oder, wie Mishani an anderer Stelle schreibt: "Wir werden nicht von diesem Krieg genesen."

"Fenster ohne Aussicht" ist ein stellenweise verzweifeltes Buch, aber vor allem ein zweifelndes. Und darin auch eines, das im Zweifel Haltung sucht und findet: "Nichts rechtfertigt das furchtbare Morden am 7. Oktober, aber ich denke, was wir vorher getan haben und auch jetzt noch tun, hilft uns ganz bestimmt nicht, die nächste Katastrophe zu verhindern. Und die Grausamkeit der Hamas am Schwarzen Schabbat rechtfertigt nicht retroaktiv die langen Jahre drakonischer Kontrollen über das Leben der Palästinenser."