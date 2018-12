Das sind die wichtigsten Kinostarts zum Jahresende 2018

"Mary Shelley" - Wie ein Teenager uns das Gruseln lehrte

Eine Villa am Genfer See, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die 18-jährige Mary ist schreibbegeistert und will der Enge ihres Elternhauses entfliehen. Da kommt ihr der Vorschlag von Gastgeber Lord Byron gerade Recht: ein Wettbewerb im Geschichtenschreiben. Und Mary bringt eine Schauergeschichte zu Papier, die Weltliteratur werden soll - "Frankenstein".