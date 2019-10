Das sind die 6 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Skin" – Ein Neonazi steigt aus

Bryon ist immer vorne mit dabei, wenn die Neonazis in den USA aufmarschieren. Vor zehn Jahren gehört er zu den meistgesuchten Rechtsradikalen in Amerika – bis er sich in Julie verliebt und aussteigen will. Trotz Überlänge setzt "Skin" ein markantes Zeichen gegen Rechtsextremismus.