Das sind die 5 wichtigsten Streaming-Highlights der Woche

"Max und die wilde 7" – turbulente Kinderbuch-Verfilmung

Max lebt mit seiner Mutter in einem schrulligen, schlosseigenen Altersheim. Als ein Dieb zuschlägt, geht es auf Detektiv-Jagd für Max. Grundschulkinder dürften ihren Spaß an dieser Kinderbuch-Verfilmung von Regisseur Winfried Oelsner haben, in der Uschi Glas, Günther Maria Halmer und Thomas Thieme ihre Hemmungen fallen lassen.

"Max und die wilde 7" ist auf Blu-ray und DVD erhältlich und kann u.a. bei Amazon Prime, Sky, iTunes und Google Play gestreamt werden.