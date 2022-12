Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Most Beautiful Boy in the World" – Über die Folgen frühen Kino-Ruhms

1970 sucht Regisseur Luchino Visconti einen jungen Darsteller für seinen Film "Tod in Venedig", in Schweden findet er Björn Andrésen. Der 15-Jährige spielt das Objekt der Begierde eines alternden Schriftstellers. Der Dokumentarfilm "The Most Beautiful Boy in the World" erzählt, wie sich der frühe Ruhm und der Starrummel wie ein Schatten über das weitere Leben von Andrésen gelegt haben.