Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Outfit - Verbrechen nach Maß" - Starkes Krimi-Kammerspiel mit Mark Rylance

Chicago 1956: hier verrichtet Maßschneider Leonard seinen Dienst. Ein Meister mit Nadel und Schere, und extrem diskret was die Geschäfte seiner Kunden angeht, zu denen auch die Gangsterbosse der Stadt gehören. Doch als die Ganoven in Streit geraten, findet sich Leonard in einem tödlichen Intrigenspiel wieder.