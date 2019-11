Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Good Liar - Das alte Böse" - Ian McKellen als Trickbetrüger

"The Good Liar - Das alte Böse" beginnt als harmloser Flirt unter britischen Senioren, zwischen Betty und Rick. Doch der charmante Gentleman will weniger Bettys Herz erobern, sondern eher ihr Erspartes. Er ist ein Trickbetrüger. An sich eine spannende Ausgangslage - aber dann franst das Gaunerstück leider aus und schlägt ein paar Haken zu viel in dieser arg konstruierten Geschichte.