Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"They Shall Not Grow Old" – So hat man den ersten Weltkrieg noch nie gesehen

In Farbe und 3D, so präsentiert Peter Jackson in "They Shall Not Grow Old" aufwändig restauriertes Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg. Er setzt damit den britischen Soldaten ein Denkmal, die vor hundert Jahren gekämpft haben. Ein essentieller Antikriegsfilm.