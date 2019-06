Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Zwischen den Zeilen" - Politfilmer Olivier Assayas kann auch lustig

"Zwischen den Zeilen" spielt in der Pariser Literaturszene in Zeiten der Digitalisierung. Auch in denen stürzen sich die Kreativen in heimliche Affären, die dann literarisch verewigt werden. Es wird dauernd geredet in diesem Beziehungsreigen - aber schwermütig ist das nicht, sondern geistreich und reif.