Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Onward: Keine halben Sachen" – Pixars Hymne an die Geeks und Schwarze-Auge-Spieler

Früher war die Welt voller Magie, doch heute ist davon kaum noch etwas übrig. Was auch erklärt, warum die Elfenbrüder Ian und Barley so ihre Probleme damit haben, per Magie ihren verstorbenen Vater in die Welt der Lebenden zurück zu holen ...

Als VoD sowie auf 3D-Blu-ray, Blu-ray und DVD bei Disney.