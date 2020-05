Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Born in Evin" - Packende Spurensuche in der eigenen Vergangenheit

Maryam Zaree quälten Zeit ihres Lebens Fragen nach der familiären Vergangenheit. Mit dem Dokumentarfilm "Born in Evin" begibt sie sich auf eine Spurensuche innerhalb der Familie. Die Schauspielerin und Regisseurin Zaree will herausfinden, was geschehen ist Anfang der 80er Jahre im Iran, wo sie im Gefängnis zur Welt kam ...

VoD / ab Juli auf DVD bei RealFiction