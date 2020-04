16.04.2020, 08:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

David Kross gibt den Hochstapler in "Betonrausch", in "The Farwell" steckt eine schwer krebskranke Großmutter alle an mit ihrer Lebensfreude und in "Der Leuchtturm" zieht ein Sturm auf: die wichtigsten Heimkino-Tipps der Woche.