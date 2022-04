Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Die Karriere von Céline Dion als schwelgerische Lovestory mit "Aline - The Voice of Love", der gesellschaftskritische Horrorfilm "The Sadness" oder ein Jules-Verne-Abenteuer als Zeichentrick: Hier sind die besten Tipps fürs Heimkino dieser Woche.