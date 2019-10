Kleines Wunder: Das neue Album der Jazzpianistin Julia Hülsmann

Zärtlich und, ja, auch ein bisschen verlegen klingt sie, diese erste Kontaktaufnahme zwischen der Pianistin Julia Hülsmann und dem Saxophonisten Uli Kempendorff. Ein vorsichtiges Abtasten. Flirrig und flirtig: hinsehen, wegsehen, ausweichen, umdrehen, und dann doch: ansehen. Da spielen zwei, die nichts erzwingen. Die sich Zeit lassen, einander zu finden. Die wissen, dass Geduld und Gelingen nah beieinander liegen. Dabei sei sie gar kein gelassener Mensch, sagt Julia Hülsmann: "Aber ich habe inzwischen sehr viel mehr Gelassenheit, als ich früher hatte. Und ich kann einfach weiterlaufen und denken: Ach, das geht schon, ich komm schon an und bin ja auch gar nicht weit weg."

Harmonisches Missverstehen

Nicht weit weg – "Not Far From Here" – das ist Titel und Programm des neuen Albums von Julia Hülsmann. Diesmal mit gleich drei Männern an ihrer Seite: Uli Kempendorff erweitert das schon seit 17 Jahren bestehende Trio um den Bassisten Marc Muelbauer und den Schlagzeuger Heinrich Köbberling. Nicht weit weg – das klingt lapidar, ist aber ziemlich selbstbewusst. Motto einer Künstlerin, die angekommen ist. Die weiß, dass sie keine großen Sprünge machen muss, um den richtigen Ton zu finden. Einfach zuhören – der Rest, der kommt dann schon: "Es kommt vor, dass wir ein Stück spielen und wir denken alle was Anderes. Zum Beispiel: Wir zählen anders. Und trotzdem kommen wir zusammen. Das finde ich manchmal auch erstaunlich, wenn wir uns austauschen und ich sag: Ich denk da eigentlich in Halben. Und dann guckt mich Heinrich am Schlagzeug verwirrt an und meint: Aber das ist doch eigentlich so gemeint… trotzdem kommen wir zusammen, und darum geht’s ja eigentlich."

Provokationen des Unwahrscheinlichen

Das sind die kleinen Wunder, denen man beim Hören immer wieder begegnet: Momente der Überraschung, in denen Unterschiedliches plötzlich eins wird, oder eins sich in vieles aufspaltet. Überhaupt liegt darin die hohe Kunst dieses Quartetts: das Unwahrscheinliche zu provozieren. Wie in einem Teilchenbeschleuniger. Wobei – besser wäre wahrscheinlich: Teilchenentschleuniger. Denn auftrumpfend virtuos ist hier nichts. Im Gegenteil: Selbst dort, wo die vier das Tempo anziehen, bleiben die Töne plastisch, hinterlassen Spuren in der Wahrnehmung. Als hätte man eine Zeitlupe vor den Ohren.