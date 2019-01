"Checker Tobi" begeistert junge Fans mit seinem ersten Kinofilm

Als Checker Tobi auf Kinotour in Augsburg ist, warten die Kids voller Aufregung, auf ihren Helden. Sie kennen Tobias Krell als Reporter im Kinderfernsehen. Dort testet er Dinge und erklärt knifflige Sachverhalte, oft mit vollem Körpereinsatz. So verwundert es wenig, dass Checker Tobis erster Kinofilm mit einem Rätsel startet.

Dieses Rätsel führt Tobi Krell auf eine Schnitzeljagd durch vier Kontinente. Er klettert auf den Krater eines aktiven Vulkans, wird zum Bollywood-Tänzer in Indien, taucht mit seltenen Tieren im Pazifik vor Tasmanien und erkundet das ewige Eis der Arktis.

Was in den Fernseh-Checks in 25 Minuten funktioniert, klappt hier auch in Spielfilmlänge. Die Zuschauer erleben eine Reise in die Vergangenheit und die Zukunft unseres Planeten. Unaufgeregt und auf Augenhöhe erzählt. Größtenteils dokumentarisch und veranschaulicht mit kindgerechten Animationen.