Bilanz vom Münchner Filmfest: "Kino ist unser Fußball"

Kate Winslet war da, außerdem die zweifache Oscar-Gewinnerin Jessica Lange, darüber hinaus anderem Isabelle Huppert, Viggo Mortensen und das Who's Who der deutschen Filmbranche sowieso. Wenn ein Leinwandstar wie Viggo Mortensen im Interview plötzlich über die deutsche Nationalelf, Toni Kroos und das Team seiner Wahlheimat Spanien redet, dann wird in München wieder ein ganz besonderes Match ausgetragen: Filmkunst trifft auf Fußball, wenn auch nicht ganz freiwillig. Alle zwei Jahre findet das Münchner Filmfest parallel zu einer Fußballmeisterschaft statt. Dann buhlen in der bayerischen Landeshauptstadt zwei der schönsten Nebensachen der Welt um die Aufmerksamkeit des Publikums. Bezogen auf die Fußball-EM ist der Traum vom Sommermärchen nicht in Erfüllung gegangen.

Besucherzahlen sind gestiegen

Ganz anders sieht die Bilanz des am Sonntag zu Ende gegangenen Filmfests aus. Die Besucherzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent, mehr als 70.000 Kinogäste wurden gezählt. Ein Topergebnis, gleich auf mehrfacher Ebene, so Festivalchef Christoph Gröner: "Dass wir in einem Fußballjahr einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr haben, ist in der Geschichte des Filmfests einzigartig." Verwundert hat es ihn aber nicht, stattdessen verweist Gröner auf die Worte seiner künstlerischen Leiterin Julia Weigl bei der Eröffnung: "Kino ist unser Fußball" - und das sieht Gröner in den Zahlen bestätigt.

Gröner und Weigl bilden seit diesem Jahr die neue Doppelspitze des Münchner Filmfests, das für seinen großen Fokus auf das deutsche Filmschaffen bekannt ist. Beide legen viel Wert auf wachsende Vernetzung und eine zunehmende Internationalisierung der Branche.

CineCoPro Award als höchstdotierter Preis

Unter anderem haben sie deswegen nach fünf Jahren Pause den CineCoPro Award wieder eingeführt. Der mit 100.000 Euro höchstdotierte Preis des Festivals fördert deutsche Koproduzenten und -produzentinnen, die sich international engagieren. Finanziert wird dieser Preis vom FFF Bayern. Zehn internationale Koproduktionen mit deutscher Beteiligung waren im Wettbewerb um diesen einzigartigen Preis.

Ausgezeichnet wurde das Drama "To a land unknown". Darin versuchen zwei in Athen festsitzende Cousins aus Palästina, ihren Traum von einem besseren Leben in Deutschland in die Tat umzusetzen – auch wenn sie dafür moralische Grenzen überschreiten müssen. Ein politischer und intensiver Film, der von Hoffnung und Ausweglosigkeit erzählt – und in dieser Hinsicht einem anderen preisgekrönten Film ähnelt.