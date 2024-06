Filmfest München 2024: Das sind die Highlights

Im Unterschied zum Deutschen Filmfest in Berlin hat das Filmfest München bislang nicht groß gepunktet in Sachen internationalem Staraufgebot. Die Filmstadt München feierte sich vor allem mit den großen deutschen Filmemachern wie Rainer Werner Fassbinder, Edgar Reitz, Bernd Eichinger, Uschi Glas, Hannelore Elsner, Senta Berger oder Helmut Dietl.

Internationale Superstars in München

Wohl auch darum schätzt sich Julia Weigl, die seit diesem Jahr mit Christoph Gröner das Festival leitet, glücklich, große Hollywood-Stars wie Jessica Lange ("Tootsie") und Kate Winslet anzukündigen: "Wir freuen uns sehr, dass Jessica Lange nach München kommt mit ihrem neuen Film: 'The Great Lillian Hall'", der im Deutschen Theater heuer seine internationale Premiere feiert, so Weigl. "Und dass wir dann am Dienstag Kate Winslet in München haben, ist für uns in München eine ganz große Ehre".

Jessica Lange, die vor zwanzig Jahren ihre Passion für die Kamera entdeckt hat, präsentiert im Deutschen Theatermuseum - eine Europapremiere - ausgewählte Fotos in der Ausstellung: "Through her Lens - Photographs by Jessica Lange". "Titanic"- Star Kate Winslet kommt an die Isar zur Europapremiere des Biopics "Die Fotografin", in dem sie die berühmte Kriegsfotografin Lee Miller spielt. Weitere internationale Superstars, die in diesem Jahr den Münchner blauen Teppich – Isar-blau ist er statt rot – betreten, sind Isabelle Huppert und Viggo Mortensen.

"Nummer 1 Plattform des deutschen Kinos"

Doch das Filmfest München bleibt nach wie vor seiner Aufgabe treu, neue deutsche Filmtalente zu entdecken und zu fördern: "Dieser Begriff 'Nummer 1 Plattform des deutschen Kinos', den auch wir verwenden, das soll keine Megalomanie sein, sondern beschreibt ein bisschen die Aufgabe, die wir in den letzten Jahren einfach übernehmen durften", sagt Christoph Gröner im BR. Schon unter der vorigen Festivalleiterin Diana Iljine hatte er zehn Jahre lang die prestigeträchtige Reihe Neues Deutsches Kino kuratiert.

Zusammen mit Julia Weigl hat sich Gröner das Ziel gesetzt, das Filmfestival noch diverser und vielfältiger im Programm zu machen. Dafür sorgen auch die neuen Programm-Scouts im Team: eine bunte Mannschaft aus jungen Filmbegeisterten und altgedienten Filmexperten.