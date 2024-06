Schauspielerin Jessica Lange beim Münchner Filmfest

Frauen(figuren) am Rande des Nervenzusammenbruchs

Bekannt ist Lange aber allen voran für ihre Figurenwahl. Die stereotype "unschuldige" Frau verkörperte sie nur in den seltensten Fällen. Viel eher reizten sie komplexe Charaktere, die oft dem Wahnsinn nahe sind. Entscheidend für diesen Image-Wandel war der Regisseur und Choreograf Bob Fosse, der sie für seinen Film "All that Jazz" castete. Darin verkörpert sie den Engel des Todes, dem der Protagonist Joe Gideon in seinen Träumen begegnet. Auf den ersten Blick wirkt sie in ihrem Auftreten als blonder Engel im weißen Kleid wie die leibhaftige Madonna. Doch hinter dieser Oberfläche offenbart sich ihre wahre Natur als Inkarnation des todbringenden Sensenmannes, der Gideon letzten Endes in den Ruin treibt.

Während in "All that Jazz" noch der Protagonist dem Wahn verfiel, übernahm die Schauspielerin spätestens in "Frances" selbst diesen Part. Dort gerät die titelgebende Figur in die Mühlen des Studiosystems und geht daran zugrunde. Oder auch in "Operation Blue Sky", der 1995 beim Filmfest München zu sehen war. Dort verkörpert sie die psychisch labile Ehefrau von Tommy Lee Curtis, die sich einer Affäre hingibt – ähnlich wie bereits einige Jahre zuvor in "Wenn der Postmann zweimal klingelt". Daher überrascht es nicht, dass Jessica Lange für ihre stetigen schauspielerischen Kraftakte mehrfach ausgezeichnet wurde und dass Regisseure wie Martin Scorsese, Wim Wenders oder Jim Jarmusch mit ihr drehten.