Kontakt zu den Toten via KI? Die Dokumentation "Eternal You"

Ganz neue Formen der Interaktion

Tote zum Leben zu erwecken, ist kein Science Fiction mehr, stellen die Filmemacher Moritz Riesewieck und Hans Block fest, die für ihren Dokumentarfilm "Eternal you" weltweit drehten. Regisseur Hans Block ist sich sicher, dass es in Zukunft viel häufiger vorkommen wird, "dass wir mit nicht menschlichen Identitäten, also Maschinen in Kontakt treten werden. In ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Einer davon ist eben der Kontakt zu den Toten. Und wir sehen, dass jetzt schon immer mehr Firmen aus dem Boden sprießen".

Ein besonders extremes Beispiel fanden die Filmemacher in Südkorea: Via virtueller Brille trifft eine Mutter ihre tote Tochter wieder. Ein Kind künstlich kreiert als digitaler Avatar. Das Experiment, zu sehen in einer Fernsehshow, spaltete das Publikum und sorgte für teils harsche Kritik.

Sind die neuen Wege der Trauerarbeit hilfreich oder gefährlich, weil zusätzlich belastend für die Hinterbliebenen? Dazu noch einmal "Eternal you"-Regisseur Hans Block: "Was macht das mit den Menschen? Das gab es so in dieser Form noch nie. Deswegen ist es auch umso wichtiger zu sagen, was die ethischen Probleme sind. Denn das sind alles keine Experimente, die medizinisch kontrolliert werden, mit Psychologen im Hintergrund. Das sind Tech-Firmen, die von solchen Fragen oft keine Ahnung haben."