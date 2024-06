73. Musikfest ION: Mitsingkonzert und Dylan in der Kirche

Große Chorsinfonik, prachtvolle Barockmusik, lässiger Jazz, hunderte Nürnberger Kinder, Uraufführungen und hohe Vokalkunst – das versprechen die Programmmacher des diesjährigen Musikfests ION in den kommenden Tagen bei ihren 23 Konzerten in Nürnberger Kirchen. Offenbar haben sie den Geschmack vieler Musikliebhaber und -liebhaberinnen getroffen, denn: Einige Konzerte sind bereits ausverkauft und das Festival spricht von einem Besucherrekord. Dabei beginnen die Konzerte erst heute und laufen bis einschließlich 7. Juli.

Niedecken mit Bob Dylan, Tenebrae Choir und Masaa begehrt

Keine Tickets mehr gibt es unter anderem für die beiden Konzerte am 2. und 3. Juli von BAP-Legende Wolfgang Niedecken, in denen er Bob Dylan Werke liest und singt. Auch Karten für das Konzert mit dem Londoner Tenebrae Choir am 4. Juli und das erste von zwei Gastspielen der Weltjazz-Band Masaa am 5. Juli waren vorab begehrt. Für viele Abende gibt es nur noch wenige Restkarten.

"Singbeethoven" für Schüler und Mitsingkonzert

"SingBeethoven" heißt es am Freitag um 15.00 Uhr in der Lorenzkirche, wenn 230 Nürnberger Kinder unter der Leitung von Friedhilde Trüün und begleitet vom Frank-Schlichter-Jazzensemble die Lorenzkirche zum Klingen bringen. Offizieller Auftakt ist dann um 19.00 Uhr in Sankt Sebald mit "Stegreif – the Improvising Symphony Orchester"

Erstmals veranstaltet das Musikfest ION zudem ein großes Mitsingkonzert: Die fränkische Dirigentin Ingrid Kasper leitet am kommenden Sonntag, den 30. Juni, den Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche. Dabei soll das Publikum auch gleich der Chor sein.

Zeitgemäßes Festival mit vielen Stilrichtungen

ION-Intendant Moritz Puschke freut sich über das hochkarätige und vielgestaltige Programm, das er in diesem Jahr präsentieren kann: "Mein Team und ich haben die Wandlung hin zu einem genreoffenen, zeitgemäßen Festival mit einem durchlässigen Kulturbegriff innerhalb weniger Jahre hinbekommen – und die Menschen aus Nürnberg und dem gesamten Bundesgebiet kommen zu Tausenden.“

BR Klassik überträgt von der ION

Alle Infos zu den Konzerten, den Künstlerinnen und Künstlern und ob es noch Tickets gibt, finden Sie unter musikfest-ion.de (externer Link). Alle, die keine Karten mehr bekommen oder nicht in Nürnberg vor Ort sein können, haben trotzdem die Gelegenheit einige Konzerte zu hören: Der Bayerische Rundfunk zeichnet einige Konzerte des Musikfests auf und strahlt sie auf BR-Klassik aus, darunter "200 Jahre Anton Bruckner", am 29. Juni, mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und die Uraufführung von Wilfried Hillers "Apokalypse" am 2. Juli

ION: Sonderausstellung zur Apokalypse im Bibelmuseum

Passend zu diesem Konzert zeigt das Bibelmuseum Bayern in Nürnberg ab Freitag auch die Sonderausstellung "Tod und Verderben“. Das Thema der Ausstellung sei vom Musikfest inspiriert, so die Museumsmacher. Das Libretto zu Hillers "Apokalypse" schrieb der Theologe Stefan Ark Nitsche, der die Sonderausstellung im Bibelmuseum mit konzipiert hat.

Die Sonderausstellung im Bibelmuseum geht bis 28. Juli 2024. Zu sehen sind historische Darstellungen der apokalyptischen Reiter, die aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert stammen. Darunter ein Originaldruck von Albrecht Dürers Holzschnitt "Die apokalyptischen Reiter" von 1511.