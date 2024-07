Zuckersteuer auf Getränke – Aktionismus oder sinnvolle Maßnahme?

Verband der Kinder- und Jugendärzte begrüßt Zuckersteuer

Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Bayern steht der Zuckersteuer positiv gegenüber. "Zucker ist eines der umstrittensten Lebensmittel", das mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht werde, so der Landesverbandsvorsitzende Dominik Ewald. Der Mediziner verweist auf den Gewohnheitsaspekt "bis hin zur Sucht". Inwieweit Zucker für den Einzelnen schädlich sei, hänge von vielen Faktoren ab. "Wenn eine Zuckersteuer den übermäßigen Konsum von Zucker, speziell im Kindesalter senken kann, sollte so eine Maßnahme im Sinne des Verbraucherschutzes erfolgen", sagte Ewald BR24.

Wie könnte eine Zuckersteuer aussehen?

Großbritannien setzt auf eine gestaffelte Zuckersteuer – und damit auf einen finanziellen Anreiz für die Hersteller. Diese reduzierten den Zuckergehalt in ihren Getränken, um unter einen niedrigeren Steuersatz zu fallen. Ab fünf Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter (umgerechnet 21 Euro-Cent), ab acht Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW, externer Link) plädiert für eben so eine gestaffelte Besteuerung.

Weniger erfolgreich war laut dem DIW eine pauschale Zuckersteuer, wie Dänemark sie 2012 eingeführt hatte. Die Dänen hätten im Durchschnitt danach zwar deutlich weniger zuckerhaltige Getränke getrunken. "Allerdings reduzierten die Personen, die ihren Zuckerkonsum wenig unter Kontrolle haben, ihren Softdrink-Konsum trotz um elf Prozent höherer Preise im Vergleich zu Menschen mit hoher Selbstkontrolle kaum (nur um vier Prozent im Vergleich zu 19 Prozent)", so die Bilanz. Die Zuckersteuer wurde in Dänemark wieder abgeschafft.

Eine Steuer könne im Kampf gegen Adipositas per se aber nicht das alleinige Mittel sein, warnt der Mediziner Dominik Ewald. Notwendig sei vielmehr ein multimodales Konzept aus psychischer Begleitung der Familie, Ernährungsschulung, angeleitetem Sport und Bewegung mit Gleichalten sowie gemeinsame Erlebnisse in der Familie.

Vorbehalte gegen eine Bevormundung

Grundsätzlich sind in Deutschland die Vorbehalte gegen eine Bevormundung des Staates groß, auch in gesundheitlichen Fragen. Viele wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie viel Zucker sie konsumieren sollten oder nicht. Auch das Argument, dass eine Zuckersteuer untere Einkommensschichten härter treffen und ihre Wahlfreiheit an der Supermarktkasse einschränken würde, wird immer wieder vorgebracht. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade diese Gruppe am stärksten von einer Zuckersteuer profitieren würde. Das hat die letzte Nationale Verzehrsstudie (externer Link) gezeigt. Demnach ist der Konsum zuckergesüßter Getränke in der niedrigen Sozialschicht rund viermal so hoch wie in der oberen Sozialschicht.

Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) warnt vor einer Zuckersteuer. Hauptgeschäftsführer Günter Tissen hält diesen Ansatz nicht für zielführend: "Um das eigentliche Ziel zu erreichen – Übergewicht und die damit verbundenen gesundheitlichen Folgen zu bekämpfen – bleibt die Kalorienbilanz entscheidend. Deshalb müssen die Kalorien in den Mittelpunkt gerückt werden, die Regulierung einzelner Nährstoffe wie Zucker ist dafür eindeutig der falsche Weg."

Der Mediziner Dominik Ewald hingegen geht davon aus, dass eine Verteuerung von zuckerhaltigen Lebensmitteln sehr wohl eine Auswirkung auf den Konsum haben würde. "Im Gegensatz zu der politischen Äußerung der FDP ist dies durchaus zu begrüßen und nicht mit einem Vorenthalten von Nahrungsmitteln misszuverstehen. Andere Nahrungsmittel werden ja auch im Sinne des Verbraucherschutzes gesetzlich reglementiert oder supplementiert", betont der Mediziner.