Was würde eine US-Präsidentin Harris für Deutschland bedeuten?

Bleiben die US-Soldaten in Grafenwöhr?

BR24: Was gäbe es für Konsequenzen für die in Deutschland, vor allem in Grafenwöhr stationierten US-Soldatinnen und Soldaten?

Von Daniels: Harris steht generell für eine Kontinuität im transatlantischen Verhältnis. Sie sieht eine wertvolle Beziehung zwischen der US-Außenpolitik und den europäischen Partnern in der Nato. Sie hat das immer klargemacht, auch in Grundsatzreden bei der Münchner Sicherheitskonferenz, zum Beispiel vor Kriegsausbruch in der Ukraine, wie wichtig dieses transatlantische Verhältnis auch im Sicherheitsbereich ist.

Kontinuität wäre dann eben auch, dass sie zu den Ankündigungen steht, die Biden beim Nato-Gipfel in Washington gemacht hat, wenn es um die Langstreckenraketen geht. Es mag sein, dass Truppenverschiebungen aus Deutschland heraus strategisch irgendwann sinnvoll erscheinen. Natürlich haben die Amerikaner einen Schwerpunkt im Indopazifik, was die Sicherheitspolitik angeht, aber ein Vollabzug, so wie Trump das immer wieder angedroht hat, damit muss man unter Harris nicht rechnen.

"Harris könnte Feindseligkeit in der amerikanischen Politik ein Stück weit beenden"

BR24: Sind die USA bereit für eine Mrs. President?

Von Daniels: Ich sehe die Chancen gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, weil Harris ein deutliches politisches Gegenangebot zu Donald Trump ist und zur MAGA-Bewegung in der republikanischen Partei. Das könnte am Ende den Ausschlag geben, dass die Leute in ihr die Hoffnung darauf sehen, dass die Feindseligkeit und Aggressivität in der amerikanischen Politik damit ein Stück weit beendet wird.

BR24: Danke für das Gespräch.