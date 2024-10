Warum für Faktenchecks weiter "online first" gelten muss

Klimawandel, Konflikte, soziale Ungleichheit – Faktoren, die die Widerstandsfähigkeit von Volkswirtschaften bedrohen können. Doch eine Gefahr hebt der "Global Risk Report 2024" des Weltwirtschaftsforums besonders hervor:

"Als größtes Risiko für die kommenden zwei Jahre nennt der Bericht Falsch- und Desinformation, gefolgt von Extremwetter-Ereignissen, gesellschaftlicher Polarisierung und bewaffneten Konflikten", sagte die Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums, Saadia Zahidi.

Faktenchecks: Bedeutung von Text, Detailtiefe und Transparenz

Der Entwurf für einen Reformstaatsvertrag könnte allerdings Faktencheckern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Arbeit erschweren und verhindern, dass die Ergebnisse ihrer Recherchen ein breites Publikum finden. Konkret geht es dabei um den §30 Abs. 7, zu finden hier auf Seite 32.

Kommt der Reformstaatsvertrag in der vorgeschlagenen Form, wäre es künftig nicht mehr möglich, Faktenchecks in Textform "online-first" zu verbreiten. Checks müssten sich dann an einem Audio oder Video – also einem Hörfunk- oder Fernsehbeitrag – orientieren, der vorher auf Sendung ging. In diesen Beiträgen kann jedoch nur eine begrenzte Auswahl an Fakten präsentiert werden.

Eingeschränkte Darstellung der Faktenlage - Warum ist das ein Problem?

Entscheidend bei Faktenchecks ist nicht nur die Kennzeichnung, dass eine Falschbehauptung falsch ist. Wichtig ist aus wissenschaftlicher Sicht auch, dass dies ausführlich begründet wird.

Die Kommunikationswissenschaftlerin Sabrina Heike Kessler von der Universität Zürich verweist auf eine mentale "Lücke", wenn Fehlinformationen nicht widerlegt werden. "Journalistinnen und Journalisten sollten beim Widerlegen von Fehlinformationen versuchen, diese Lücke zu schließen, indem sie eine detaillierte und einprägsame alternative Erklärung liefern."

Nur ein Online-Artikel bietet die Möglichkeit, die Recherche transparent, vollständig und nachvollziehbar zu schildern. Transparenz von Faktenchecks sei entscheidend, um Glaubwürdigkeit zu schaffen, sagt auch Maren Beaufort, Beirätin im Faktenchecker-Zusammenschluss GADMO . "Zum einen sollte klar ersichtlich sein, wer den Faktencheck erstellt hat und welche Finanzierungs- oder Förderstrukturen dahinterstehen. Zum anderen muss detailliert aufgezeigt werden, nach welchen methodischen Kriterien der Faktencheck durchgeführt wurde und auf welche validen und überprüfbaren Quellen er sich stützt."

Der BR24 #Faktenfuchs ist Mitglied im International Fact Checking Network (IFCN) und hat sich dessen Grundsätzen verpflichtet. Das Einhalten der hohen Standards wird von unabhängigen Gutachtern regelmäßig und öffentlich einsehbar überprüft.

Nachvollziehbarkeit von Quellen schafft Glaubwürdigkeit

Um den Usern den Rechercheweg und alle verwendeten Quellen aufzuzeigen und der Komplexität vieler Themen gerecht zu werden, erscheinen die Faktenchecks des BR24 #Faktenfuchs daher immer zuerst online als Artikel. Die Quellen - ob wissenschaftliche Studien, Zeitungsartikel oder Originaldaten - werden direkt verlinkt und unter dem Artikel noch einmal extra übersichtlich aufgelistet. Das ist für einen Faktencheck besonders wichtig: Denn er stützt sich auf eine Vielzahl an Quellen und belastbaren Fakten, die erläutert und dargelegt werden müssen. Diese Quellentransparenz ist ein zentrales Merkmal qualitativer Faktenchecks.

Faktenchecks befassen sich zudem häufig mit komplexen Sachverhalten. Um überzeugend darlegen zu können, was an einer Behauptung stimmt, was nicht und was nicht belastbar zu belegen ist, braucht es Platz. "Ein weiterer Vorteil des Online-Formats ist die Möglichkeit, Faktenchecks multimedial zu unterstützen, etwa durch Videos, Grafiken oder interaktive Elemente", sagt Beaufort. Das kann die Recherche veranschaulichen und verständlich machen.