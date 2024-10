Wagenknecht am Scheideweg: Mitregieren oder Opposition pur?

Anfang September, der Tag nach der Thüringen-Wahl: Blitzlichtgewitter im Gebäude der Bundespressekonferenz – wie so oft, wenn Sahra Wagenknecht die Berliner Bühne betritt. Die Chefin der nach ihr benannten Partei BSW ist nicht für Gefühlsausbrüche bekannt. Doch jetzt wirkt sie aufgekratzt, spricht von einem grandiosen Tag: "Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden."

Ende Januar gegründet, ist die junge Partei bereits als Mehrheitsbeschafferin gefragt. Nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen und Brandenburg. Besondere Bedeutung haben die Gespräche in Erfurt. Schließlich ist es das erklärte Ziel des Thüringer Landesverbands, einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Allerdings stellt Wagenknecht klar, dass eine Zusammenarbeit mit CDU und SPD kein Selbstläufer sein werde: "Wer mit uns koalieren möchte, muss auch mit mir sprechen."

Diskussion über Regierungsbeteiligung: Erste Risse beim BSW

Auch Katja Wolf sitzt an diesem Tag auf dem Podium. Natürlich werde man sich eng mit der Berliner Parteiführung abstimmen, sagt die Thüringer BSW-Chefin. Aber Wolf lässt schon zu diesem Zeitpunkt erkennen, dass sie eine Regierungsbeteiligung in Erfurt anstrebt.

In Brandenburg stehen die Zeichen mittlerweile auf Koalitionsverhandlungen. Dort wurde die SPD stärkste Kraft bei der zurückliegenden Landtagswahl. Und offenbar sind die Sozialdemokraten in Potsdam zu größeren Zugeständnissen ans BSW bereit als die CDU in Erfurt.

Knackpunkt sind Wagenknechts Forderungen in Fragen von Krieg und Frieden. Die BSW-Chefin verlangt, dass sich auch potenzielle Koalitionspartner eindeutig gegen weitere Waffenlieferungen für die angegriffene Ukraine und gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland aussprechen. Ein Wahlkampfschlager, mit dem das BSW auch bei der kommenden Bundestagswahl punkten will.

Wagenknecht: Friedensthema nicht "wegverhandeln" lassen

Diese Woche könnte sich entscheiden, wie es in Erfurt weitergeht. Wagenknecht macht am Montag im MDR-Interview deutlich, dass man sich das Friedensthema nicht "wegverhandeln lassen" werde. Außerdem weist sie den Vorwurf zurück, sich von Berlin aus zu stark in die Gespräche auf Landesebene einzumischen. Die Verhandlungen seien zunächst einmal Sache der jeweiligen Landesverbände. Aber natürlich stimme man sich ab, so Wagenknecht. "Das machen alle Parteien."

Kritiker haben jedoch den Eindruck, dass die Einflussnahme durch den Bundesverband beim BSW das übliche Maß übersteigt. CDU-Chef Friedrich Merz etwa meint, Wagenknecht habe gar kein Interesse an einer Regierungsbeteiligung in den Ländern: "Sie will verhindern, dass dieses sogenannte Bündnis Sahra Wagenknecht in die politische Verantwortung kommt", sagt Merz am Sonntag im ARD-Interview. Nur so könne das BSW im kommenden Bundestagswahlkampf einen reinen Oppositionskurs fahren.