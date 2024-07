Vom Container bis zum Recycling: Wohin wandert alte Kleidung?

Hebel runterziehen. Sack mit Kleidung in den Schacht manövrieren. Hebel hoch. Der Sack plumpst in den Container. Sache erledigt. Doch was geschieht mit unserer Garderobe, nachdem wir sie in den Container geworfen haben?

Helmut Huber wühlt in einem Plastiksack voller Anziehsachen. Er leitet die Gebrauchtwaren- und Wertstoffabteilung des Roten Kreuzes in Nürnberg. Seit einem halben Jahrhundert beschäftigt ihn, wie alten Gegenständen ein neues Leben geschenkt werden kann. Auch an diesem Dienstag sortiert er wieder Altkleider. Neben ihm türmt sich bereits ein immenser Haufen aus Hosen, Kleidern, Pullovern und T-Shirts – kunterbunt durcheinander. Die Kleidung stammt aus Altkleidercontainern in Nürnberg. Dort landen weit größere Mengen, als Huber sie für den Laden des Roten Kreuzes ordnen kann. Nur rund 20 Prozent schaffen es auf seinen Sortiertisch.

Jedes Jahr landen pro Person zwei Kilogramm mehr im Container

Nicht nur Nürnberg schwimmt in einem Überfluss von Kleiderware. Deutschlandweit sammeln sich in den letzten Jahren immer mehr ausrangierte Anziehsachen in Containern. Jedes Jahr mistet eine Deutsche oder ein Deutscher durchschnittlich zwei Kilogramm mehr aus. Laut Hochrechnungen werden es nächstes Jahr schon 17 Kilogramm Kleidungsstücke und Schuhe sein, deren wir uns im Container entledigen.

Für Huber bedeutet das: Aus den Klamottenbergen die besten Stücke herausfiltern. Er nennt sie die "Creme Ware". Findet er Löcher, Flecken oder andere Makel, wirft er die Sachen in eine Plastiktonne. Die beschädigten Kleidungsstücke werden zu Sortierbetrieben verfrachtet - wie auch der Großteil der Ware aus den Containern.