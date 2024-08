Umfassender Gefangenenaustausch mit Russland

Bei dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges haben am Donnerstag nach türkischen Angaben 26 Personen aus sieben Staaten die Seiten gewechselt. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht, drei in die USA, zehn im Gegenzug nach Russland.

Zum Artikel auf tagesschau.de: Großer Gefangenenaustausch mit Russland

Russland ist seit langem daran interessiert, den wegen des Berliner Tiergartenmordes in Deutschland verurteilten Wadim Krassikow freizubekommen. Zu den in Russland inhaftierten US-Bürgern gehören der "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich und der Geschäftsmann Paul Whelan. Beide sind wegen Spionagevorwürfen zu Haftstrafen verurteilt worden, die die US-Regierung als unbegründet bezeichnet.

Gershkovich war im März vergangenen Jahres während einer Reportage-Reise in Jekaterinburg am Ural verhaftet worden. Die Behörden behaupteten, ohne Beweise vorzulegen, der Reporter habe geheime Informationen für die USA gesammelt. Gershkovich hatte seit 2017 in Russland für die Zeitung "Moscow Times" gearbeitet, bevor er 2022 vom "Wall Street Journal" eingestellt wurde. US-Vertreter boten im vergangenen Jahr an, Gershkovich auszutauschen, was Russland jedoch ablehnte.

In Belarus verurteilter Deutsche Rico K. kommt frei

Der in Belarus verurteilte Deutsche Rico K. kommt im Zuge des Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen ebenfalls frei. Das teilte das türkische Präsidialamt am Donnerstag mit. Rico K. war wegen angeblichen Söldnertums und Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes verurteilt worden.

Erst vor kurzem hatte das belarussische Staatsfernsehen ein Video gezeigt, in dem der Deutsche sich schuldig bekannte, militärische Anlagen fotografiert und einen Rucksack mit Sprengstoff an einem Bahnhof abgestellt zu haben. Menschenrechtsorganisationen gaben allerdings zu bedenken, dass in Belarus solche Videos häufig unter Zwang entstehen.

Seit Wochen Spekulationen über Gefangenenaustausch

Die Spekulationen über einen bevorstehenden Austausch hatten sich seit Wochen verdichtet, unter anderem weil Gershkovich ungewöhnlich schnell zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. In den vergangenen Tagen wurden zudem weitere in Russland inhaftierte Menschen aus dem Gefängnis an unbekannte Orte verlegt. Sie hatten sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen oder mit dem im Februar verstorbenen russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny zusammengearbeitet.

Ende 2022 war die US-Profibasketballerin Brittney Griner gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht worden.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters