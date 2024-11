Trumps Kabinett: Neue Kandidaten – welche Rolle der Senat spielt

Zuständig für das Verkehrsministerium soll nach Trumps Wunsch Sean Duffy werden. Er hat politische Vorerfahrung, war Kongressabgeordneter für den Bundesstaat Wisconsin. Die meisten US-Amerikaner kennen ihn als Moderator bei Fox Business.

Umstrittene Nominierungen: Gaetz, Hegseth, Musk und Kennedy

Bereits vergangene Woche sorgte die Ernennung des für Verschwörungserzählungen bekannten Robert F. Kennedy, Neffe des 1964 erschossenen Präsidenten, für Aufregung. Kennedy gilt als Impfgegner und soll künftig das Gesundheitsministerium leiten. Tech-Milliardär Elon Musk soll Berater für Regierungseffizienz werden, hat nun aber zahlreiche Interessenkonflikte, da seine Unternehmen Regierungsaufträge beziehen.

Auch die Wahl von Pete Hegseth sorgte für Verwirrung – der TV-Moderator hat keine politische Erfahrung und soll künftig das Verteidigungsministerium mit einem Budget von über 800 Milliarden Dollar leiten. Eine Frau hat ihm sexuellen Übergriff vorgeworfen, der Polizeibericht dazu würde kürzlich veröffentlicht. Hegseth bestreitet die Anschuldigung.

Für die einen gefährlich, für die anderen konsequent

Justizminister soll Matt Gaetz werden; gegen ihn ermittelt die Ethikkommission des Kongresses, weil er Sex mit einer Minderjährigen gehabt und Drogen konsumiert haben soll. Gaetz bestreitet die Vorwürfe ebenfalls.

Vertreter der Demokraten nennen die Nominierten teils "unqualifiziert" oder sogar "gefährlich". Für viele auf konservativer Seite ist Trumps Auswahl dagegen konsequent. Der Republikaner hatte es als einen seiner größten Fehler bezeichnet, sich in seiner ersten Amtszeit zu sehr auf Washington-Insider verlassen zu haben.

Kann Trump alle seine Kandidaten durchbringen?

Alle Minister-Kandidaten müssen normalerweise vom Senat geprüft, befragt und bestätigt werden. Da haben die Republikaner künftig die Mehrheit, weswegen die Mehrzahl der Trump-Kandidaten kein Veto befürchten muss. Allerdings sind einige von Trumps Kandidaten auch in der eigenen Partei umstritten.

Über Gaetz sagte Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton: "Das muss die schlechteste Nominierung eines Ministers in der amerikanischen Geschichte sein." Gaetz führte im Repräsentantenhaus vergangenes Jahr eine Revolte an, um den damaligen Sprecher Kevin McCarthy – ebenfalls Republikaner – aus dem Amt zu jagen. Das haben ihm viele nicht verziehen.

Im Senat bräuchte es nur vier der 53 Republikaner (und alle aus der Demokraten-Fraktion), um einen Kandidaten zu verhindern. Allerdings ist offen, ob Trump sie überhaupt benötigt.

Wie Trump den Senat umgehen könnte

Trump könnte auf ein Schlupfloch in der Verfassung zurückgreifen, die sogenannten 'recess appointments', Ernennungen in der Parlamentspause. In der Verfassung 1787 fand diese Ausnahme Platz, falls der Präsident einen Posten zeitnah besetzen muss, der Senat aber nicht tagt und es dauern würde, bis die Senatoren aus ihrem Heimatstaat wieder in Washington sind – weil sie im Gegensatz zu heute auf dem Pferd und nicht im Flugzeug reisten.

Die 'recess appointments' blieben aber präsent. Bill Clinton machte 139-mal davon Gebrauch, George W. Bush 171-mal und Barack Obama 32-mal – allerdings keiner von Trumps Vorgängern für Minister-Jobs, sondern vor allem für politische Beamte auf unterer Ebene. Zudem engte das Oberste Gericht die Nutzung 2014 ein: Der Senat muss mindestens zehn sitzungsfreie Tage vorweisen, damit ein Präsident jemanden ohne Senatszustimmung ernennen kann.

Eine so lange Pause müsste der Senat eigenständig beschließen. Ob genügend Republikaner mitziehen, bleibt abzuwarten. Schon in Trumps erster Amtszeit votierten Teile der Senats-Republikaner bei manchen Vorhaben gegen Trumps Agenda. Sie müssen sich nun also entscheiden. Setzen sie früh den Ton, dass sie zwar hinter Trump stehen, aber nicht alles mittragen? Oder ist Trump in der Partei so mächtig, dass niemand mehr Widerstand wagt?