Trump und sein Kabinett: Was erwartet die USA jetzt wirklich?

Trump kann durchregieren – aber in Grenzen

Weil die Republikaner zudem die Mehrheiten sowohl im Senat und als auch im Repräsentantenhaus geholt haben, kann Donald Trump bis zu den Midterm-Wahlen in zwei Jahren voraussichtlich der Rückendeckung bei der Umsetzung von Gesetzen sicher sein. Inhaltlich ist er laut Thomas Jäger nun in der Lage, viel umzusetzen. Er könne zum Beispiel die Gesetze wieder rückgängig machen, die Joe Biden per Dekret durchgesetzt hat.

Anders sehe es hingegen bei Verfassungsänderungen aus, sagt Jäger: "Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus und Dreiviertel der Bundesstaaten müssen zustimmen. Das kommt nicht durch." Denn eine konstitutionell vereinbarte Grenze zum Schutz vor Willkür bietet, ähnlich wie in Deutschland, der Föderalismus der USA. Darauf weist Julian Müller-Kaler von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hin: "In der amerikanischen Politik ist ganz viel auf bundesstaatlicher Ebene gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt: Der Föderalismus wird ihm zwangsläufig Grenzen setzen. Trump kann außenpolitisch relativ frei agieren als Präsident. Innenpolitisch haben die Bundesstaaten einen ziemlich großen Einfluss."

Demokratie am Ende? Nein, aber …

Gleichwohl spiegelt die Wahl Donald Trumps für Müller-Kaler auch die amerikanische Gesellschaft wider. Während sich die Demokratie in den USA schon immer durch "gewisse Paradoxien" ausgezeichnet habe, symbolisiere die Wahl Trumps nun, "dass autoritäre Tendenzen, sozialistische und nationalistische Tendenzen in der amerikanischen Politik auch wieder vermehrt eine Rolle spielen." Das bedeute zwar nicht das Ende der amerikanischen Demokratie, zeige aber doch "besorgniserregende Tendenzen, die das Land durch und mit Donald Trump zu spüren bekommt."

"Minderheiten werden am meisten leiden"

Schon bei Trumps erster Präsidentschaft ab 2016 habe man eine Verschiebung in der Gesellschaft beobachten können. Dazu zählt Müller-Kaler, "dass die Angriffe auf Minderheiten stark zugenommen haben, dass Antisemitismus auch wieder in der Gesellschaft quasi zutage tritt und dass der politische Diskurs sich massiv verschoben hat."

Diese Verschiebung ist für Müller-Kaler sowohl Symptom als auch Ursache der ersten Trump-Präsidentschaft. In der amerikanischen Bevölkerung und im ländlichen Amerika herrsche Frust gegenüber der Zentralregierung und gegenüber den Washingtoner Eliten. "Und wenn dann dieser Frust, der in der amerikanischen Bevölkerung und gerade in dem ländlichen Amerika [...] sich mit einer Person Donald Trump auch entlädt, ist das auch gleichzeitig das Herabsetzen von Grenzen des Mach- und Sagbaren und hat fundamentale Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben in Amerika", sagt Julian Müller-Kaler.

Die Konsequenzen hätten wieder die Schwächsten, also Minderheiten, zu tragen. Sie hätten wahrscheinlich unter einer Trump-Präsidentschaft am meisten zu leiden.