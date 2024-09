Terror-Experte: "Ich glaube, der Terror kommt zurück"

Ist der Islam an allem schuld? Nein.

BR24: Sie sagen selbst, das ist ein politisch sensibles Thema. Wurde womöglich deshalb die Diskussion in den vergangenen Jahren nicht so geführt, wie sie hätte geführt werden müssen?

Neumann: In den letzten Jahren gab es verschiedene Diskussionen, die alle ein bisschen am Ziel vorbeigeführt haben. Die Erste war: Mit dem Sieg über den IS 2019 ist der Dschihadismus gestorben. Das ist nicht richtig. Die zweite Diskussion, die auch nicht ganz zielführend war, bei der ging es um den Islam. Ist der Islam an allem schuld? Was wir jetzt in Solingen gesehen haben, war natürlich ein islamistischer, ein dschihadistischer Terroranschlag. Aber die Tatsache, dass Zweidrittel der Terroranschläge in Deutschland aus diesem Bereich Flucht und Asyl kommen, zeigt eben auch, dass es nicht der Islam per se ist. Denn nur ungefähr 20 Prozent der Muslime in Deutschland sind Flüchtlinge und Asylbewerber. 80 Prozent der Muslime in Deutschland sind keine Flüchtlinge und Asylbewerber. Diese Diskussion um den Islam war eigentlich auch die falsche, weil der Islam nicht die direkte Ursache dieser Art von Terrorismus ist.

BR24: Hat Sie der Anschlag in Solingen überrascht? Ein Anschlag bei einem Großevent wie der Fußball-Europameisterschaft wäre doch eigentlich erwartbarer?

Neumann: Das passt in die Strategie des IS, der sagt, tötet sie dort, wo ihr sie trefft. Das macht auch Sinn aus der Perspektive des IS, weil der IS sagt, wir wollen diesen Leuten in Westeuropa, den vermeintlichen "Ungläubigen", das Gefühl geben, sie können nirgendwo sicher sein, selbst in Solingen, in irgendeinem "Kaff in der Landschaft" besteht eine terroristische Gefahr. Das ist genau die Strategie des Terrors, die zum Ziel hat, ganze Gesellschaften in Angst und Schrecken zu versetzen und eben niemanden dabei rauszulassen.

