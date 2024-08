Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen: Was ist rechtlich möglich?

Keine 48 Stunden nach dem tödlichen Anschlag in Solingen schlägt Friedrich Merz deutliche Töne an: "Es reicht", sagt der CDU-Chef im "ARD-Brennpunkt". Er fordert, generell keine Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan mehr aufzunehmen. Der Tatverdächtige aus Solingen stammt aus Syrien.

Wenig später werden rechtliche Zweifel laut, ob so ein Aufnahmestopp überhaupt zulässig wäre. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt im ZDF klar: "Das Individualrecht auf Asyl bleibt erhalten. Das steht in unserem Grundgesetz." In Artikel 16a heißt es dort: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Dieser Anspruch wird individuell, in jedem Einzelfall vom Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft.

Viele Syrer und Afghanen bekommen kein Asyl

Die meisten Syrer und Afghanen werden allerdings gar nicht als politisch Verfolgte eingestuft. Sie erhalten ganz überwiegend den "subsidiären Schutz". Der gilt für Menschen, denen in ihrer Heimat Todesstrafe, Folter oder willkürliche Gewalt droht. Die Einzelheiten werden im Asylgesetz geregelt und können mit der Mehrheit des Bundestags geändert werden.

Ein kompletter Aufnahmestopp für bestimmte Nationalitäten ist nach Ansicht vieler Fachleute nicht mit dem deutschen Asylrecht und mit europäischen Gesetzen zu vereinbaren. Nur der Staatsrechtler Rupert Scholz als einziger hält das verfassungsrechtlich für "völlig einwandfrei", wie er der "Bild" sagte.

Der 87-Jährige ist emeritierter Professor der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der CDU-Politiker war unter anderem Verteidigungsminister. Zuletzt äußerte er sich vor allem in umstrittenen Medien wie "Compact" und "Nius". Der Jurist Scholz verweist darauf, dass das Asylrecht unter dem Vorbehalt der inneren Sicherheit stehe. Das stimmt.