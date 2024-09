Tagesgespräch: Wie geht es weiter mit den Grünen?

Die ÖVP-Grünen-Regierung von Karl Nehammer wurde bei der österreichischen Nationalratswahl abgestraft. Die Grüne Partei verliert im Vergleich zur letzten Wahl 5,9 Prozentpunkte und landet bei 8 Prozent – damit hat sie sich fast halbiert. In Deutschland war die Wahl in Brandenburg die vierte hintereinander, bei der die Grünen enorm an Stimmen verloren haben. Im Bund verharren sie in Umfragen gerade bei elf Prozent. Was ist passiert und wie will die Partei aus dieser Krise wieder herauskommen?

Verlust des Markenkerns

Die Grünen haben vor allem inhaltliche Probleme. Nach Einschätzungen von Experten verlieren sie mehr und mehr ihren Markenkern und damit auch die Zustimmung vieler Stammwähler. In den vergangenen drei Jahren Berliner Ampelkoalition trugen sie Entscheidungen mit, die nicht zu einem klassischen Grünen-Parteiprogramm passen: Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, Milliarden für die Bundeswehr, Flüssiggas als Energiequelle. Für das grüne Urthema Klimaschutz bleibt nicht viel Raum.

Die Frustration ist groß in der Partei. Viele Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Grünen sind von Klimaprotesten und progressiver Umweltpolitik genervt. Das damalige Hin und Her beim Heizungsgesetz wird in erster Linie den Grünen angekreidet. Die Partei ist für viele zum Sündenbock für vieles geworden, was gerade nicht funktioniert.

Kann ein Neustart gelingen?

Nach dem Rücktritt der Grünen-Chefs Lang und Nouripour suchen die Grünen neues Führungspersonal. Robert Habeck sieht darin die Chance eines Neuanfangs. Doch mit welchen Inhalten können die Grünen punkten? Wie erleben Sie den Niedergang der grünen Partei? Was müsste ihrer Meinung nach anders laufen, damit die Grünen als Partei gestärkt zurückkommen?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller sind Karl Bär, Mitglied des Deutschen Bundestags, Bündnis 90/Die Grünen. Und Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Markt- und Sozialforschungsinstitut Sinus.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!